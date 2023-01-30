غدا.. ”أصحاب الهمم .. قلب مصر ومستقبلها” فى ملتقى الهناجر الثقافى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "أصحاب الهمم .. قلب مصر ومستقبلها"، وذلك فى السابعة من مساء غد الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث في الملتقى الأستاذ الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة، الدكتورة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن لشئون ذوي الهمم، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية والرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي لذوي القدرات الخاصة، الدكتورة هادية صابر المنسق العام لمسابقة المواهب الذهبية لفنون ذوي الهمم

والملتقى من إعداد وتقديم الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، الذي يحرص على مناقشة الموضوعات والأحداث الهامة فى تاريخ الوطن، ويعيش جمهور الملتقى مع الثقافة والفنون الراقية وباقة متنوعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة أسرار الغنائية .