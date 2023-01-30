أخي فوق لـ”رامز جلال” بدور العرض الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - كشف الفنان رامز جلال عن موعد عرض فيلم "أخي فوق الشجرة " بدور العرض الأمريكية ، وذلك عبر حسابة بموقع الصور والفيديو "إنستجرام" .

وأشار الفنان رامز جلال من خلال البوستر إلى أن الفيلم يعرض الآن بدور العرض بأمريكا .

بينما علق على البوستر بشكل كوميدي قائلا: "طالما فى أمريكا يبقى (أخي فوق الtree) ، لينال البوستر إعجاب المتابعين، وتنهال علية التعليقات الإيجابية والمباركة له .

وفي سياق متصل، يواصل شباك تذاكر الأفلام السينمائية في مصر حالة انتعاش، حيث حافظ فيلم "أخي فوق الشجرة" على صدارة الإيرادات اليومية، حيث حصد أول أمس الجمعة 813 ألف و590 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوع 3 ملايين و466 ألف و785 جنيها.

تدور أحداث فيلم "أخي فوق الشجرة" في إطار كوميدي، ويحكي قصة الشاب الانطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

"أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تارا عماد، بيومي فؤاد، محمد ثروت ودينا محسن، إخراج محمود كريم تأليف لؤي السيد.