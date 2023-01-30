اتفرج- انت الان تتابع خبر هيفاء و هبي تثير ضجه واسعة .. و السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بعد مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور تفاصيل احدث اطلالاتها، ولاسيما الاكسسوارات التي حرصت على ارتدائها.



وكانت هيفاء قد نشرت على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مجموعة صور من اخر اطلالة لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مميزة اعتمدت فيها على فستان قصير مخمليا من العلامة التجارية Irhaz، يصل سعره إلى 63 دولاراً بالإضافة إلى معطف أنيق بأزرار ذهبية باللون البني.



من الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء على مكياج ناعم وتسريحة شعر ويفي وإكسسوارات لامعة ركزت على إبرازها في الصور من خلال صورة الخاتم الذي نشرته.



وبالبحث تبين بحسب ما نشر موقع ليالينا، فإن خاتم هيفاء وهبي الماسي من تصميم دار، CARTIER وجاء تصميمه على شكل رأس فهد من مجموعة PANTHÈRE DE CARTIER الشهيرة.



واحتوت هذه المجموعة الشهيرة على 3 خواتم مشابهة في التصميم إلا أن الفرق بينهم كان في حجم الأقراط ونوعها، فأقلهم يصل سعره إلى 53 ألفاً و500 دولار، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيه مصري.



ويبلغ سعر الخاتم الثاني 62 ألف دولار، أي ما يتجاوز مليون و800 ألف جنيه مصري أما الثالث فيصل سعره إلى 73 ألفاً و500 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه.