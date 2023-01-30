اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. من هي بسمة حجازي ملكة جمال العشوائيات؟.. أثارت الجدل قبل القبض عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر كثيراً خبر القبض على البلوجر بسمة حجازي وهي التي اشتهرت كثيراً بوردة تريند السوشيال ميديا، وأمرت نيابة أمن الدولة بالقبض على البلوجر بسمة حجازي والشهيرة إعلامياً باسم “وردة” وحبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وهي متهمة بنشر الأخبار الكاذبة والأنضمام إلى جماعة إرهابية.

من هي بسمة حجازي ملكة جمال العشوائياتوأطلت البلوجر بسمة حجازي التي تقيم في محرك بك وسط الإسكندرية أثناء الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الكثير من الفيديوهات المصورة مع البلوجر محمد حسام بأحد الأحياء في الإسكندرية، ولقبت بملكة جمال العشوائيات وتمتلك كوافير، واشتهرت بظهورها بالعباية السوداء.