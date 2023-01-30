اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تمتج جمهورها بوصلة رقص بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها في داخل منزلها، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري وتستعرض جمالها ومفتنها وتقوم بالرقص بهذا الفستان الضيق بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا.