اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة تجذب قلوب الشباب بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها تواجدها في أحد المحال التجارية خلال الساعات الماضية مرتدية ملابس من اللون الأسود وجاكت مفتوح بالكامل من نفس اللون ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها.

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي عرض خلال الفترة الماضية عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.