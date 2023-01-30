شاعر أردني يودع ”نهر النيل” عقب مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 10:25 صباحاً - ودع الشاعر الأردني عبد الكريم ابو الشيح، نهر النيل بقصيدة شعرية، وذلك قبل مغادرة القاهرة عقب مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 المقامة حاليا بمشاركة الأردن كضيف شرف.

وعبر صفحته على الفيس بوك كتب الشاعر أبو الشيح أبياتا شعرية يتغزل ويتحدث إلى نهر النيل قبل أن يغادر عائدا إلى العاصمة عمان، ونشر صورا له هو يودع نهر النيل في ليل القاهرة الساحر قائلا: "ونحن نستعد لمغادرة القاهرة كان لابد أن نستنطق النيل ع(مّا قالت الريحُ للنخيل)..يا نيلُ جئتُكَ محمولاً على شغفي، بي ألفُ شـوقٍ بقلبٍ واحِـدٍ دنـفِ، فقلتُ أروي الظّما من أغصنِ شربـتْ، خمرَ الأصيلِ ومِنْ دانٍ لها وَرِفِ، حتى ليحسبها الرائي إذا انتبهتْ، بعضَ الصبايا مزجنَ الدّلَّ بالهَيفِ، أفضَتْ لصبٍّ بما قالتْ لها ولهاً، تلك الرياحُ تسوقُ الحُبَّ بالنُّطَفِ، مَنْ نالَ مِنْ نيلها لو رشفةً رجعتْ، تحدوهُ أشـواقُهُ أنْ يُشفَ بالرّشَفِ".

وشارك عدد كبير من رواد الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي من الأردنيين الشاعر أبو الشيح تغزله في نهر النيل عبر التعليق على هذه الأبيات الشعرية.

ويحل الأردن ضيفا شرفيا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، فيما يشارك عدد كبير من الكتاب والشعراء والمثقفين الأردنيين في فاعليات المعرض بنداوات وأمسيات شعرية وأدبية.

وكان الشاعر عليان العدوان رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، قد أكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 يعد فرصة ذهبية لتسويق المنتج الثقافي العربي أمام الثقافات العالمية المشاركة بالمعرض.

وقال العدوان، في تصريح سابق لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن معرض القاهرة للكتاب مناسبة ثقافية عالمية سنوية تتيح التعرف على الثقافات المختلفة للجمهور الزائر، مؤكدا أن المعرض يمثل قلعة ثقافية في مصر من أجل عرض المنتجات الثقافية والأدبية أمام العالم.

وأضاف أن مصر دائما هى بوابة الثقافة العربية ومصدرها أمام العالم، مشيدا بالتنظيم الرائع الذي تقوم به مصر دائما لهذا المحفل الثقافي الدولي.

وحرصت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، على حضور الافتتاح الرسمي للمعرض، حيث أبدت إعجابها الشديد بالمعرض، وتنظيمه، مؤكدة أن هناك جهد مبذول في الدورة الحالية وأن جناح الأردن مختلف من كافة النواحي، سواء بالنسبة للموضوعات المطروحة أو التصميم، ليُمثل رؤية لمشروعنا الثقافي والبعد الاقتصادي الثقافي، والأمن الاجتماعي والبعد الإبداعي بكل ما تعنيه كلمة إبداع من معنى.

وقد قال كتّاب وروائيون أردنيون إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 يعد "تظاهرة ثقافية عالمية" تجمع كتّاب العالم وثقافتهم من أجل تبادل الثقافات والأفكار، معربين عن شكرهم لاختيار الأردن ضيف شرف لهذه الدورة، ما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات .

ويشارك الأردن عبر عدة محاور تتمثل في المحور الجناح كضيف شرف عبر 27 فاعلية تتوزع ما بين 23 ندوة ومحاضرة و4 عروض مسرحية، وكذلك إقامة أمسيات شعرية وقراءة لقصص الأطفال، بالإضافة إلى مشاركة 85 كاتبا وشاعرا وشاعرة وناقدا وأكاديميا من الأردن ومصر، وتقديم عروض تراثية لفرقة أمانة عمان وفرقة طارق الجندي، بالإضافة إلى عروض مسرحية غنائية للأطفال وغيرها، و28 دار نشر، وعبر 224 عنوانا تابعا لإصداراتها و10 عناوين تابعة لمركز التوثيق الهاشمي، بالإضافة إلى جناح اتحاد الناشرين الأردنيين عبر 5 عناوين.