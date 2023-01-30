عبدالباسط حمودة يطرح ”قرايب مين بلا قرايب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 09:29 صباحاً - يستعد نجم الأغنية الشعبية المطرب عبد الباسط حمودة لطرح أغنية جديدة بعنوان "قريب مين/بلا قرايب"، يوم الأربعاء ١ فبراير القادم على كافة المواقع والمتاجر الصوتية.

وشوق عبد الباسط حمودة جمهوره ومتابعيه للأغنية قبل طرحها بيومين، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "قرايب مين مش مجرد أغنية دي حالة، كتير منا بيعيشها".

"قرايب مين بلا قرايب"، ومن كلمات السيد العطار والحان أحمد العربي، توزيع نوار البحيري، إنتاج عبد الباسط حمودة.

ومن ناحية آخرى يستعد حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة للتعاون الثالث مع مؤدي المهرجانات عمر كمال، وحرص حمودة على عدم إعلان "أيفيه" الأغنية، خوفا من سرقته.