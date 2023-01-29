اتفرج- انت الان تتابع خبر أروى تتنكر لليمن وتمنح الفضل للسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلّت الفنانة اليمنية اروى، ضيفة على برنامج المجهول، مع الإعلامي رودولف هلال، وتحدثت حول الكثير من المواضيع الشخصية والفنية.

وخلال حديثها، أثارت أروى الجدل، بتصريحاتها حول بلادها اليمن الذي لم يكن له فضل عليها خلال مسيرتها الفنية، مساندتها له وللمواهب اليمنية.

وبردّها على سؤال الإعلامي حول تنكرها لبلدها وعدم الاعتراف بيمنيتها، أنكرت الفنانة كل ما يقال، مؤكدة انها لا تزال تقف بجانب بلادها وتدعمها، ولا زالت محافظة على اسم "أروى اليمنية".

وأشارت أروى انها الفنانة الوحيدة القادرة على الغناء باللهجة اليمينة واللون اليمني بكل ببراعة.

وتابعت الفنانة قولها، ان الفضل في لمسيرتها الفنية وما حققته يعود للسعودية، لأن أول ظهور لها كان على قناة سعودية، وأول ألبوم طرحته كان لشركة سعودية وأول دعم لها كان في المملكة.

وأنكرت أروى أنها تحاول التملق للسعودية في هذا الكلام، او لأجل المال والدعم، كما يحاول البعض ان يروج، لأن السعودية ليست بحاجة دعم منها، الا انها لا تتنكر لمن كان له فضل عليها ومن ساعدها حتى تصل إلى هذا المستوى، بحسب تعبيرها.