اتفرج- انت الان تتابع خبر الفلسطينية نادين أيوب .. ملكة جمال الماء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استضاف برنامج ناس أونلاين، الناشطة البيئية وملكة جمال فلسطين نادين أيوب. والتي نالت لقب ملكة جمال الماء 2022، كجزء من مسابقة ملكة جمال الأرض التي أقيمت في الفلبين.

وقالت نادين إن مسابقة جمال الأرض، "تعتبر من أهم المنافسات، إذ أنه لا يتم التركيز فقط على الجمال الخارجي، وإنما التركيز يكون أيضا على ما تقدمه المتنافسة للمجتمع، وكيف تشارك في تحقيق علامة فارقة في العالم من خلال نشاطات مهمة تساعد فيها على تحسين المجتمع". نادين تطرقت أيضا إلى تفاعلها في عالم البيئة، وترى أن "التوعية الحقيقية من خلال المدارس ووسائل التواصل الاجتماعي هي خطوة ضرورية لتوصيل رسائل إلى أكبر قدر ممكن من العالم لإحداث فرق حقيقي في المجتمع".

كما قالت ملكة الجمال، إن "موضوع تغيير المناخ، هو مادة هامة جدا، لا ينبغي تفاديها، وإنما متابعة تطوراتها، لما لها من تأثير على حياة الأجيال القادمة". وقالت إن "المزج الناجح يكون بين الفن والجمال. ولكونها فلسطينية كان لها الوقع الأكبر في شعورها بالمسؤولية، هنالك فن وثقافة وأدب فلسطيني له بصمة مميزة، أظهرتها من خلال مسابقات ملكة جمال الأرض".

نادين تطرقت أيضا إل نشاطها الخيري، وأوضحت شغفها بمساعدة الأطفال ممن يعانون من مشاكل صحية، وهي تشارك في حملات التبرع مع مستشفى النجاح الفلسطيني لتوفير المساعدات الطبية للأطفال المرضى.

أما عن كواليس مسابقات الجمال، فقالت نادين، ليس عملا سهلا أبدا كما يبدو للكثيرين، فهناك جهد كبير تتحمله المتنافسات، وتحدثت عن التحديات التي تواجهها المتسابقات، خاصة المتعلقة بالبيئة. ووعدت نادين محبيها بمفاجآت جديدة تنتظرهم من خلال عملها ونشاطاتها على صفحاتها الاجتماعية.