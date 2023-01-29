اتفرج- انت الان تتابع خبر بنص بنطلون.. سمر يسري تثير الجدل بإطلالة جريئة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية سمر يسري، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة على غير المعتاد.حيث نشرت “سمر” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية بدلة سوداء، ومن الأسفل رجل بنطلون ورجل شورت.

الجمهور يسخر من إطلالة سمر يسري: القماش ماكفاش

وقد أثارت تلك الإطلالة سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (القماش مكفاش ولا الترزي مات قبل مايكمل البنطلون)، (يعني حضرتك ما شاء الله صرفتي وكلفتي وجيتي ع رجل البنطلون اللي استخصرتي تعمليها)، (انتي نسيتي رجل البنطلون يافنانه)، (مفيش قماش لرجل البنطلون فقالت اعمله موضه)، (صيف ولا شتاء مش فاهمين).

يُذكر أن الإعلامية سمر يسري لم تظهر على الشاشة منذ تقديم آخر برنامج لها وهو بعنوان “يوم ليك” والذي تم عرضه عام 2021