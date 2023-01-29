اتفرج- انت الان تتابع خبر اعتزال كندة علوش للتمثيل يشعل ردود الفعل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة السورية كندة علوش، في تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي، انها ستعتزل الفن مؤقتا لرعاية ابنها الصغير كريم.

وأشارت انها لن تشارك في أي عمل فني خلال الفترة المقبلة، لرغبتها في التفرغ لرعاية ابنها، وقضاء وقت أطول في البيت معه، لأنه يحتاج الى وجودها في هذه المرحلة.

وتابعت علوش خلال حديثها، انها منحت ابنتها الكبرى حياة، الكثير من وقتها، وكانت حينها قادرة على التفرغ لها، اما كريم، "مظلوم" لأن اهتمامها مقسّم بينهما، ولا تريده أن تاشعر بالغيرة منه.

وبحسب تصريحاتها، ستعود كندة إلى تقديم الأعمال الفنية، في الوقت المناسب، الاانها حالياً ابتعدت عن الساحة، واعتذرت عن عدد من الأعمال الهامة.

وأشعلت تصريحات الفنانة ردود الفعل، وأشاد الجمهور بقرارها واهتمامها بعائلتها وابنائها رغم المغريات التي حصلت عليها مؤخرا للاستمرار في التمثيل، وتمنوا عودتها السريعة إلى الشاشة.

يذكر أن كندا علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، قد عاشا فترة صعبة بعد ولادة ابنهما كريم قبل موعده بـ 3 أشهر، وتحدثت الفنانة السورية عن معاناتها عبر حسابها في انستغرام.

وأشارت خلال حديثها، انها ولدت ابنها في أول الشهر السابع، وبقي في الحاضنة فترة طويلة لمتابعة حالته، لأن حجمه كان صغيرا، وكان يحتاج لرعاية لمراقبة تنفسه وقلبه وباقي التفاصيل،مؤكدة انها كانت فترة صعبة جدا.