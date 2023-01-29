انت الان تتابع خبر فيديو مسرب يوقع الفنانة اصالة بورطة والجمهور مصدوم من فعلتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مسرب، لم يتجاوز 15 ثانية، من كواليس برنامج المواهب سعودي ايدول.

وظهرت الفنانة أحلام وهي ترقص بجوار زملائها في لجنة التحكيم، الا ان الفنانة أصالة هي من أثارت الجدل بعد ظهورها وهي تدخن سيجارة يبدو انها الكترونية، حيث كانت تزفر الدخان بكثافة.

وتداول الجمهور الفيديو تحت عنوان "أصالة تدخن سراً"،، ما أثارت استياء العديد من النشطاء، الذين عبروا عن صدمتهم لعدم التزام اصالة بتعهدها الذي قطعته قبل سنوات بالإقلاع عن التدخين.

وكانت الفنانة السورية قد وعدت جمهورها في عام 2017 بالإقلاع عن التدخين، وقررت حينها أن تبدأ بهذا القرار في عامها الجديد، مع دخولها عامها الـ (48).

وكانت قد تعرضت عام 2014، لانتقادات حادة، بعد ظهورها تدخن وتشرب القهوة أثناء حدادها على وفاة شقيقها أيهم.

وعلى صعيد آخر، أعربت أصالة عن سعادتها بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب سعودي ايدول، وهو النسخة السعودية الأولى من البرنامج الشهير "أرب آيدول"، كما وأشادت بالقائمين على تنظيمه، وبالمواهب الغنائية التي شاركت فيه.