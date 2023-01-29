انت الان تتابع خبر الفنانة هبة مسعود تستعد لطرح ألبومها الجديد قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة هبة مسعود، لطرح ألبومها الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان "أحبة أحبة" من ألحان طاهر العجيلي وكلمات أسامة الصياد.



الأغنية الجديدة جزء من الألبوم الجديد للفنانة هبة مسعود، حيث تم طرح الأغنية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.



وأعربت هبة مسعود، عن أملها في أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور العربي، خاصة في ظل نجاح أخر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



في سياق متصل، كشفت هبة مسعود، عن استعدادها لعمل غنائي مشترك على طريقة الديو مع الفنان دلامه الزين خلال الفترة المقبلة، حيث يعد ذلك اول تعاون مشترك يجمع النجمين