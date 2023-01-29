اتفرج- انت الان تتابع خبر ممثلة مصرية : لا أعرف الخطوط الحمراء بالسينما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشارت الفنانة المصرية نجلاء بدر، إنها ترفض مصطلح الخط الأحمر للسينما، معبرة عن استيائها من مصطلح "السينما النظيفة".وكانت نجلاء بدر قد حلت ضيفة ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، وتحدثت عن أعمالها الفنية المقبلة.



وأكدت أن الفن بطبيعته لا يعرف التصنيف، ولا توجد فيه خطوط حمراء، مشيرة إلى أن اختيارها لإطلالتها في المناسبات العامة يخضع لذوقها الشخصي، وليس بغرض "التريند".



وأضافت: "معنديش خطوط حمراء ولا أعترف بها وأرفض مصطلح السينما النظيفة لأن الفن ليس فيه تصنيف".



وعن مشاركتها في مسلسل "سر السلطان" من إخراج خالد يوسف، قالت إن الفنان يبحث دائماً عن شخصية يخرج فيها مخزونه الفني.



وأوضحت أن هناك تكتماً كبيراً من القائمين على العمل لحين الانتهاء من المسلسل المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، مشيرة إلى أن خالد يوسف مهتم بكل كادر ومشهد يقوم بتصويره.