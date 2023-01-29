اتفرج- انت الان تتابع خبر فنان مصري لياسمين عز : انا هجيب المأذون أخر الحلقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان طارق الدسوقي الجدل بعدما حل ضيفا بحلقة من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، من تقديم الإعلامية ياسمين عز للحديث عن تفاصيل مشواره الفنية وبعض الجوانب من حياته الشخصية والعملية.



وكان طارق الدسوقي قد قال : "التفاهم شيىء مهم بين الزوج والزوجة مينفعش أقول يمين وهي تقول شمال".



وعقبت ياسمين عز، خلال تقديمها حلقة البرنامج : "أنا بالنسبالي مقدرش أقول رأي مخالف لو بتقيس الأمر عليا، ميقولش يمين وأنا أقول شمال، ليرد طارق الدسوقي: "شكلي هجيب المأذون آخر الحلقة، لتجيبه الإعلامية: "إحنا أخوات يا استاذ طارق أنا أخت الضيوف كلهم".



ووجهت الإعلامية ياسمين عز، عدة نصائح للسيدات المتزوجات، مشيدة برجال محافظات وجه بحري، وأن السيدة التي تتزوج برجل من هذه المناطق تتبر من المحظوظات.



وأردفت:" الست اللي تتجوز من واحد دمياطي محظوظة لأن ربنا كرمها براجل سكرة وإفيهاته دايما جاهزة"، متابعة:" أجمل وأهم ميزة إنه مخلص وعينه مش زايغة، مالوش في اللف والدوران ومستحيل يكذب ومعندوش أي مانع في تقديم الاعتذار".