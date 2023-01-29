”كيرة والجن” يرفع شعار كامل العدد فى روتردام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 02:25 مساءً - رفع العرض الأول لفيلم "كيرة والجن" فى النسخة الـ52 من مهرجان روتردام السينمائى الدولى لافتة “كامل العدد”، حيث شهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا على الفيلم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم عرضًا ثانيًا اليوم، الأحد 29 يناير، حيث يعرض كجزء من برنامج Limelight، الذي سيعرض أفلامًا رائجة اعتبارًا من عام 2022.

وانطلق فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضى، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق 104 ملايين جنيه وقت عرضه عام 2019.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة “سينرجى فيلمز”، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبرى، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.