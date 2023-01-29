انت الان تتابع خبر نسرين طافش رسمت تاتوهات جديدة .. تكشف عنها بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها في في حفل مكا وتكريمها، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري ويحتوي على فتحة في الساقين وكشف عن أشكال التاتوهات أسفل أذنها وفي عنق رقبتها بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل قمرايا والفستان جميل – من نجاح لنجاح دائما.