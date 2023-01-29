بالفيديو.. مصطفى قمر ومحمد نور يطرحا دويتو ”شوفتوا القمر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - طرح النجمان مصطفى قمر ومحمد نور دويتو غنائي جديد بعنوان "شوفتوا القمر"، وهي الأغنية الدعائية الأولى لفيلم "الحب بتفاصيله" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد نور ومن المقرر عرضه يوم 8 فبراير المقبل بجميع دور العرض.

ويقول مذهب الأغنية:

شوفتوا القمر والحلاوة

شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه

شوفتوا الدلع والشقاوة

عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول "رامز" الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر إلى أن يعيش بشخصيتين إلى أن يتزوجها.

فيلم "الحب بتفاصيله" من تأليف كريم الحسيني، و ﺇﺧﺮاج محمد حمدي، وبطولة: "محمد نور ، ملك قورة ، علاء مرسي كريم الحسيني ، مصطفى أبو سريع ، مادلين طبر".

فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عدد كبير من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر و محمد نور و أخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، بالإضافة إلى أغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.