رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: وزارة الأوقاف شريك استراتيجي في مجال الترجمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - أكد الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين خلال مؤتمر الترجمة عن العربية - جسر الحضارة أن وزارة الأوقاف شريك استراتيجي للهيئة العامة للكتاب في مجال الترجمة عن العربية، مشيدًا بسلسلة (رؤية) المترجمة و(رؤية) للنشء المترجمة مؤكدًا أنها مشروع تنويري رائع يخاطب العالم، وينقل الأفكار الصحيحة الوسطية إلى مختلف لغات العالم، فهي تخاطب العالم بكل فئاته وطبقاته، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف على رعايته ودعمه الكامل لمجال الترجمة والنشر في مجال الفكر الوسطي المستنير .