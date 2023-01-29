مسلسلات الـ 15 حلقة تسيطر على رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - تفرض مسلسلات الـ 15 حلقة نفسها على موسم دراما رمضان 2023، وتزايدت عدد الأعمال الدرامية من هذا النوع.

كشف مستعجل لمصطفى خاطر

ومن أبرز الأعمال مسلسل:"كشف مستعجل" ‏، ويقوم ببطولة المسلسل مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن "توتا" وهنادي مهنى وإلهام وجدي، ‏بالإضافة للفنانة القديرة ميمي جمال، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وتدور ‏أحداث المسلسل في اطار اجتماعي كوميدي.‏

ويخوض أيضا الفنان أحمد أمين، السباق الرمضاني 2023، بأول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل"الصفارة"، المكون من 15 حلقة، تدور أحداثها جميعًا في إطار من التشويق والكوميديا، وتعاقدت شركة إنتاج مسلسل "الصفارة"، مع مجموعة من النجوم الشباب، للمشاركة في العمل، أبرزهم: طه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح، والمسلسل تأليف أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل.

مذكرات زوج لطارق لطفي

وأيضا مسلسل "مذكرات زوج" للفنان طارق لطفي، والمسلسل مأخوذ عن رواية "مذكرات زوج"، للكاتب أحمد بهجت، ويكتب السيناريو والحوار الخاص به، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويشارك طارق لطفي بطولة المسلسل، مجموعة من النجوم، أبرزهم الفنان خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ونور خالد النبوي.

الإمام الشافعي لخالد النبوي

وينافس الفنان خالد النبوي، ضمن السباق الرمضاني 2023، بمسلسل "الإمام الشافعي"، والذي يتناول السيرة الذاتية للإمام الشافعي، ويتطرق إلى إسهاماته في الفقه الإسلامي، ورغم أن المسلسل كان يواجه مصيرًا مجهولًا، إلا أنه القائمين على العمل، أعلنوا مشاركته ضمن السباق الرمضاني المقبل.

تحت الوصاية لمنى زكي

وتعود الفنانة منى زكي للمنافسة ضمن السباق الرمضاني 2023، بمسلسل "تحت الوصاية"، ويشاركها البطولة مجموعة مميزة من النجوم، أبرزهم، نسرين أمين ودياب وأحمد خالد صالح وعلي الطيب ورشدي الشامي وثراء جبيل، غيرهم، والعمل تأليف خالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث مسلسل "تحت الوصاية"، على مدار 15 حلقة، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات.

علاقة مشروعة لياسر جلال

وللمرة الثانية ينافس الثنائي ياسر جلال ومي عمر، ضمن السباق الرمضاني 2023، بمسلسل "علاقة مشروعة" بعد تقديمهما مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020، وتدور أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"، على مدار 15 حلقة في إطار اجتماعي، ويشارك بطولة المسلسل مع ياسر جلال ومي عمر، مجموعة من النجوم، أبرزهم داليا مصطفى ومراد مكرم وغيرهم، والعمل تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

عودة البارون لحسين فهمي

وينافس الفنان حسين فهمي، بمسلسل "عودة البارون"، ضمن السباق الرمضاني 2023، والذي انتهى من تصويره، 16 ديسمبر الماضي، ويشارك في بطولته الفنانة نهال عنبر وكاترين على وعلاء مرسي وسامي مغاوري ومحمد مهران وضياء المرغني، والمسلسل تأليف وإخراج، سامر خضر.

وتدور أحداث "عودة البارون"، حول شخصيات تعانى من هواجس الماضي، على رأسهم «عزام الرشيدي» 60 عامًا، حسين فهمي، والذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة ويفتتح الفندق الخاص به، الذي كان مهملًا منذ زمن، ومن هنا تبدأ الأحداث.

كامل العدد لدينا الشربيني

وتشارك الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، ضمن السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "كامل العدد"، بمشاركة مجموعة من النجوم، أبرزهم إسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي ومرو جمال ومصطفى درويش وأحمد جمال سعيد، إسعاد يونس، وغيرهم، ويعد مسلسل "كامل العديد"، التجربة الدرامية الأولى المكونة من 15 حلقة، التي تخوضها الفنانة دينا الشربيني.

الهرشة السابعة لأمينة خليل

وتخوض الفنانة أمينة خليل، ماراثون دراما رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي حول مشاكل الزواج بعد السنة السابعة.

ويشاركها بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض ومحمد محمود وحنان سليمان ومحمد شاهين وأسماء جلال وعماد رشاد علي قاسم، وآخرون، والعمل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، من إنتاج عبدالله أبوالفتوح.