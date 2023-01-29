مسلسل ”أزمة منتصف العمر” يتصدر تريند ”جوجل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - تصدر مسلسل " أزمة منتصف العمر" تريند موقع البحث "جوجل" وذلك بعد جذب الجمهور للأحداث.

وشهدت أحدث حلقات مسلسل "أزمة منتصف العمر" ، مواجهة قوية بين سلمى "هند عبدالحليم، وعمر "كريم فهمي" زوجها السابق داخل غرفته، فبعد أن تسببت سلمى في خلق مشاكل بين عمر وزوجته الجديدة انتهت بالطلاق، ذهبت سلمى إليه لتخبره باستمرار حبها له وعدم تمكنها من العيش بدونه، وذلك في محاولة منها لاسترجاع علاقتهما معًا، لكن يرفضها عمر بسبب عدم حبه لها.

وانفعلت سلمى بشدة بعد رفض عمر لها، لتواجه بحقيقة أنها الشخص الوحيد الذي يعرف أسراره وماضيه، وأنه تخلى عنها في أكثر وقت احتاجته بجانبها، لذلك هي الأحق بحبه، لكن ينفعل عمر ويطردها خارج غرفته، لتضطر سلمى للرحيل بسبب نظرات نزلاء الفندق لها وسط بكائها بحرقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية.