انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تثير تشويق الجمهور بالأسود الجذاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها على خاصية الاسبتوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في أحدي المقابلات الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية مرتدية ملابس من اللون الأسود الجذاب والمكشوفة من منطقة الذراعين بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.