المركز القومي لثقافة الطفل يشارك بـ 35 إصدارا متخصصا بمعرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:25 صباحاً - يشارك المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة ٥٤ لهذا العام بعدد ٣٥ إصدارا جديدا متخصصا، بالإضافة للإصدارات القديمة، منها كتب فى الدراسات والبحوث، ورواية الناشئة، ومسرح الطفل، والقصة والشعر، وكتب عن رموز مصرية، وتبسيط الروايات العالمية.

ومن الأعمال المقدمة: "محاكمة طيور بريئة" تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي ورسوم الفنانة آيات حسني، "الملك الأسطوري توت عنخ آمون" وهو باللغتين العربية والإنجليزية تأليف الكاتب حسين عبد النصير ورسوم الفنان محسن عبد الحفيظ، "نهر الفرح" تأليف الكاتب محمود يسري حلمي ورسوم الفنانة عبير زكي، "عاشق المغامرة" تأليف السيناريست وليد كمال ورسوم الفنان جلال الدين جمال، "العالم ملكي" تأليف الكاتب ممدوح عبد الستار ورسوم الفنان أحمد جعيصة، "الرياح والقط الطيب" تأليف الكاتب أحمد مصطفى علي ورسوم الفنانة أميرة صبري.

"خليك مكاني" تأليف الكاتب مجدي مرعي ورسوم الفنان أحمد جعيصة، "كلنا عبد الستار" تأليف الكاتب السيد جلال ورسوم الفنان أحمد جعيصة، "جزيرة الكنز" تأليف الكاتب روبرت لويس ستيفنسون إعداد وتبسيط د.صفية إسماعيل ورسوم الفنانة مريم فريد، "قالت أروى" تأليف الكاتب أحمد عنتر مصطفى ورسوم الفنان جلال الدين جمال، "آدم والسمكة الوردية" تأليف الكاتبة تقى المرسي ورسوم الفنانة رحاب جمال الدين، "التاريخ يقول" تأليف الكاتب محمد أبو العلا السلاموني ورسوم الفنان أحمد جعيصة، "بسام يهزم الخوف" تأليف الكاتبة نجلاء محفوظ ورسوم الفنانة سندس مجدي.

"القضية رقم١" تأليف الكاتب مختار عيسى ورسوم الدكتور علي الشيخ، "الديناصور والهدايا الحجرية" تأليف الكاتب حمدي سليمان ورسوم الفنانة سحر عبد الله، "الفيونكة البمبي" تأليف الكاتبة فاطمة وهيدي ورسوم الفنان محمد مجدي، "أوبريت أولاد وبنات" تأليف الكاتب أشرف أبو جليل ورسوم الفنانة شيماء الكيلاني، "خير وبركة" تأليف الكاتب محمود الحلواني، "خير أجناد الأرض" تأليف الكاتبة رحاب إمبابي ورسوم الفنان أحمد جعيصة، "رحلة أجدادنا من المتحف إلى القاهرة" تأليف الكاتب الدكتور إبراهيم حنفي ورسوم الدكتورة مها إبراهيم، "صباح الخير" شعر نجاح إبراهيم ورسوم الفنانة منى حسين، "الفأر أبو سنة" تأليف الكاتبة أمال إبراهيم ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

"عم نجيب الحطاب" تأليف الكاتب موسى نجيب موسى ورسوم الفنان محمد عطية، "جيش بلادى" تأليف الكاتب أشرف قاسم ورسوم الدكتور ناصر حامد، "ساسو العظيم" تأليف الكاتب ماهر مهران ورسوم الفنان محسن عبد الحفيظ، "العالم لكل المخلوقات" تأليف الكاتبة زينب العسال ورسوم الفنان هشام السعيد، "جنة أحباب الله" شعر ندى السيد يوسف الرفاعي ورسوم الفنانة إيمان حامد، "صعود الجبل المقدس" تأليف الكاتب محمد السيد عيد ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين، "ماجد والتاولو" تأليف الكاتب عبد الله جدعان ورسوم الفنانة آلاء رفعت، "أسهل هروب" تأليف الكاتب عبد الجواد الحمزاوي ورسوم الفنانة شدوة جمال المرسي.

"حكايات لديانا" تأليف الكاتبة هناء عبد الهادي ورسوم الدكتورة هانم صبرة، "نيللي ودوللي" تأليف الكاتب عبد المقصود محمد ورسوم الدكتورة مها إبراهيم، "الملتقى الثاني للفنان الصغير" ١٠٠ معرض ل١٠٠ طفل، "قياس القدرات العقلية والإبداعية لدى ذوي الإعاقات البصرية" إشراف عام أد.عبير أنور وإعداد د سلوى سلامة ود.وفاء متولي وتصميم البحث والبرنامج أد.أيمن عامر، مجلد ثقافة الطفل "إيهاب شاكر مسيرة عطاء وإبداع"، مجلد مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم".

جدير بالذكر أن معرض إصدارات المركز القومى لثقافة الطفل بصالة ٣ B6، ومتوفر كافة إصدارات المركز للبيع بجناح صندوق التنمية الثقافية صالة ١ B2.