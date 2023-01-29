اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أيمن وسكر.. الأول تخلص من الثاني بطريقة كوميدية من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاءت أولى حلقات أيمن وسكر الذي يقوم بتقديمه أيمن مصطفى على قناة أون الفضائية، بالعديد من المواقف الكوميدية، ومن أهمها طريقة تخلص أيمن من سكر، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين.

أحداث الحلقة الأولى من أيمن وسكر

وجاء في الحلقة زيارة لدير القديس سمعان في منطقة المقطم وهو الذي يضم 7 كنائس، ويضم أكر كنيسة العالم محفورة في الجبل، ويعد دير القديس سمعان الدباغ في المقطم من الأماكن الأثرية الهامة، وهو يمثل تحفة معمارية نادرة محفورة بمهارة كييرة في جبل المقطم بالقاهرة، وهو مزاراً سياحياً يذهب له كل المصريون والأجانب من جميع دول العالم، وبه أكثر من 75 صورة محفورة بالجبل.

وتحدث أيمن مصطفى عن تفاصيل برنامجه الغرض منه هو تقديم صورة حديثة عن السياحة في مصر وجذب الكثير من السياح له، وهو يستهدف البرنامج الخاص الطفل في المقام الأول، والتأكيد على أنه استعان بالنسناس بغرض جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج، وقال “يعرف الأطفال على الأماكن السياحية والجميلة في مصر، وأنا بحب دايمًا أكون عن حسن ظن جمهوري وأقدم اللي هما منتظرينه مني”.