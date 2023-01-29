وفاء عامر تنضم لـ مسلسل الكتيبة 101

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 09:29 صباحاً - انضمت الفنانة وفاء عامر إلى فريق عمل مسلسل “الكتيبة 101” والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وأعلن الفنان آسر ياسين، عن مشاركته في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "الكتيبة 101"، بالمشاركة مع عمرو يوسف.

ومن الُمقرر انطلاق تصوير مسلسل آسر ياسين الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلق الفنان الشهير في ستوري عبر انستجرام قائلا :"توكلنا على الله"، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

مسلسل "الكتيبة 101"، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول بطولات الكتيبة في سيناء، وإنتاج شركة سينرجي.