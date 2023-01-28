اتحاد المبدعين العرب يدعوا كافة المبدعين لزيارة ( الجد فتحي ) في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 08:23 مساءً - أسطورة ... ساهر زاد ... وعباءة السحر والإبداع ..

كان يا ماكان في سالف العصر والأوان .. في زمان غير الزمان ... من قبل عصور الأجداد ... وفي ممالك الأمجاد .. كان في ملك اسمه "ساهر زاد" .. ملك مملكة الجمال والإبداع .. عادل ومطاع .. ومشبع الجياع .. وله في الممالك طول وبال والف الف صواع ..

له من الأسرار اطوار .. وفي الزمن والكون له أسفار

وفي رحلة لا تخلو من الاخطار ... وفي خط زمن من الأغوار ... قابل ملكنا المغوار ... الجد فتحي حكيم حكماء الأسحار ..

أخرجه من غروره

وكشف له عن جذوره

واخرجه عن طوره الى طوره

وبدا يعلمه ... وكأنه ولد من جديد في حضوره .

الدكتور / أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة يدعو كافة المبدعين مريدي معرض القاهرة الدولي للكتاب للإطلاع على هذا العمل القصصي المبدع

" الجد فتحي" وهي مجموعة قصصية للدكتور/ عصام فرج النجدي الشهير ب "ساهر زاد" عضو اتحاد المبدعين العرب وهي صادرة عن دار ابهار للنشر والتوزيع.

ترصد ملامح البيئة الصعيدية، وملامحها التراثية، وعاداتها، وتقاليدها الإيجابية منها والسلبية رافضة السلبية منها ثائرة عليها ثورة ناعمة ملؤها العشق كل ذلك باستخدام اللهجة الصعيدية التي تحمل الكثير من الكلمات المصرية القديمة

وبالرغم من أن مجموعة الجد فتحي تسرد أحداث لا يتعدى قدمها المئة سنة الا انها تأخذنا في رحلة مشوقة ضمن الأساطير والمعارف القديمة، ونعيش من خلالها حقيقية للصراع الأزلي بين الخير والشر... الحب والحقد

في مقاربة لقصة حب "أوزيس" و"أوزوريس"، فقد تمثل لنا الجد فتحي بشخصية "أوزيس" فقد ظل حول محبوبته يحرسها صارخا في وجه الزمن، والعادات، والتقاليد؛ معلماً إيانا أن أحبوا... اخلقوا جناحين وحلقوا... فالعمر يتلخص بلحظة صدق، ولحظة حب.