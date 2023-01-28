كيم كارداشيان: أبنائي خط دفاعي الأول ضد من يدعي أنني زوجته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:23 مساءً - تصدرت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان مؤشرات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحات لها بأنها حصلت على أمر القبض المؤقت من الأمن على رجل هدد حياتها بالخطر أثناء قيامه بتصرفات مريبة ومخيفة، ومن المقرر أن تنعقد أول جلسة استماع له الشهر المقبل.

وطارد شخص يدعى جوموني فيكتور زيجلر، يبلغ من العمر 28 عامًا، كيم عدة مرات بأساليب مخيفة، وبدأت القصة فى أواخر شهر ديسمبر الماضى عندما قال جومونى، إنه أخذ يكرر اتصاله بها عدة مرات وذهب إلى منزلها لانتظارها ووقف لساعات على أمل أن تراه، حتى أصبح يترقبها ويراقب كل تحركاتها، ولم يكتفِ بذلك وحسب بل نشر العديد من الرسائل على الإنترنت يتحدث عن علاقة تجمعه بكيم، وأشار إلى أنها زوجته.