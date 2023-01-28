ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بسيارة فخمة وفستان مكشوف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 05:25 مساءً - سرقتْ النجمة ياسمين عبدالعزيز، قلوب جمهورها، بصورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح علامة مجوهرات شهيرة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "لازوردي".

تألقت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة ساحرة تُشبه أميرات ديزني وهي تجلس داخل سيارة فخمة، إذْ ارتدت فستانًا جذابًا ولافتًا للأنظار باللون الأبيض، مكشوف الأكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الأوف شولدر، فيما نسقت عليه غطاء لليد "جوانتي"، مصممًّا من الستان الأبيض اللامع، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الماسية الفخمة التي تناغمت مع إطلالتها الرقيقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين تصفيفة شعر مميزة، إذ تركت خصلات شعرها اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.