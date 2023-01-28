اليوم.. أعمال برامز وموتسارت ورحمانينوف بقيادة الصعيدي بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 02:29 مساءً - استمرارا لحلقات اعظم السيمفونيات يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة العازفان مينا غبريال ( فلوت ) ، الفرنسية ايناس جودمار ( هارب ) وذلك فى الثامنة مساء السبت 28 يناير على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها تنويعات على موسيقى هايدن لـ برامز ، كونشيرتو الفلوت والهارب والاوركسترا لـ موتسارت ، السيمفونية الاولى لـ رحمانينوف .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات نوعية لمجموعة من الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للالقاء الضوء على جوانب من احد اهم الوان الفنون الجادة .