يسرا اللوزي تتصدر التريند بعد معانتها مع ”اللانش بوكس وجروب الماميز”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 12:29 مساءً - تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، صباح اليوم، تريند محركات البحث علي موقع جوجل، وذلك عقب استضافتها في برنامج "معكم مني الشاذلي"، للحديث عن فيلمها الجديد "جروب الماميز".

وقالت يسرا اللوزي أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي، إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسؤولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

وأضافت أنها تعاني من "جروبات الماميز" في الواقع، لأن بها الكثير من "الرغي"، لكنها تمثل إفادة بالطبع لمعرفة ومتابعة الطلبات المدرسية والأجواء الدراسية عموما، لكن أصبح هناك الكثير من التفاصيل والمبالغات المرهقة، مثل "اللانش بوكس" والمنافسة في التنوع من خلاله، قائلة: "حتى اللانش بوكس بقى توتر واختيار للعلب وأشكالها وتقسيماتها وسعرها، ما هو العلب ماركات؟، ثم إيه اللي هنحطه يتاكل وبقى في افتكاسات كتير".

يشارك في فيلم جروب الماميز العديد من الفنانين مع روبي، منهم: يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، قصة وإنتاج محمد رشيدي.

تدور أحداث فيلم جروب الماميز في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.