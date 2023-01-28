وزيرة الثقافة الأردنية تتفقد مركز الحرف بالفسطاط وتشيد بدوره في دعم قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 11:24 صباحاً - قامت الدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية،بزيارة لمركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر لحضور افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تحل عليه المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف دورته ال54

حيث تفقدت وزيرة الثقافة الأردنية، مركز الحرف بأقسامه المختلفه،وتعرفت على دور وأهمية مركز الحرف التقليدية بالفسطاط في دعم قطاع الصناعات الإبداعية في مصر، كما تعرفت على مختلف المراحل التى تمر بها عملية التصنيع والإبداع بمختلف أقسام مركز الحرف، ومنها الخزف، الزجاج المعشق، الحفر على الخشب، تشكيل النحاس، السجاد اليدوي، الحلي، ثم تفقدت منفذ البيع بالمركز والذي يعرض مجموعة منتقاه من أفضل الأعمال التى ينتجها مركز الحرف.

وأثنت النجار على المستوى المتميز الذي ظهر به المركز خلال الزيارة بما يمتلكه من مقومات استثنائية، تقدم منتجات إبداعية عالية المستوى، والتى تمثل قيمة مضافة للسياحة في مصر، فضلا عن دورها الرئيسي في دعم عملية الثقافة، وخاصة في قطاع الصناعات الإبداعية.

كان في استقبالها الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي نقل إليها ترحيب الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بهذه الزيارة الاستثنائية إلى مركز الحرف، وقام باستعراض دور صندوق التنمية الثقافية في الحركة الثقافية المصرية بما يمتلكه من مراكز إبداع مختلفة تعبر عن تنوع وثراء الثقافة المصرية.