أحمد العوضي يكشف لوك ”جابر أبو شديد في ضرب نار”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 صباحاً - شوق أحمد العوضي جمهوره لأحداث مسلسلاته "ضرب نار"، عبر حسابه الرسمي لموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك.

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك" من كواليس تصوير المسلسل، وهو يرتدي زي شخصية جابر الكوماندا.

وعلق أحمد العوضي على الصورة، قائلا: "الشقيان كسبان.. جابر الكوماندا".

ويواصل العوضي تصوير أحداث مسلسه هذه الأيام، في منطقتي بولاق أبوالعلا وروض الفرج، ومن المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

ويجسد أحمد العوضي شخصية «جابر أبوشديد» ابن محافظة سوهاج الذى يحضر إلى القاهرة ويعمل ميكانيكي سيارات خلال أحداث المسلسل الذي يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تشاركه البطولة، حيث تجسد شخصية «مهرة» ومع توالي الأحداث تنشأ قصة حب بينهما.

مسلسل «ضرب نار» تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.

ومن يشارك الفنان أحمد العوضي مسلسل ضرب نار عدد من النجوم: "ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز".

وتعد مشاركة ياسمين عبد العزيز هي الثانية مع العوضي في عمل درامي، وذلك بعد مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي عرض لهما في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٠.