فيلم ”اتنين للإيجار” يتصدر تريند تويتر مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 صباحاً - احتل فيلم "اتنين للايجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي المركز الثاني بتريند تويتر بعد عرض الفيلم في دور العرض السينمائي.

من يشاهد الفيلم من الجمهور يخرج سعيدا من قاعه العرض حيث يجد مشاهد كوميدية مضحكة دون خدش حياء الأسرة المصرية أو العربية.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت ودياب وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد.

تعتمد القصة على ظهور ضيوف شرف خلال حكايات تحدث مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن أبرز ضيوف شرف الفيلم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى.

ويظهر بيومي وثروت في الفيلم بشكل جديد، ومختلف، عما يقدمانه في أفلامهما الأخيرة، من كوميديا تتناسب مع طبيعة الأسرة المصرية والعربية.