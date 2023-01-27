شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة كتاب للزميل وليد علي غالب

شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة كتاب للزميل وليد علي غالبالزميل الكاتب والصحفي وليد علي غالب اصدر كتابه الذي حمل عنوان “شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة” يناير 2023 مسجل في ادارة الايداع القانوني بدار الكتب (الهيئة العامة للكتاب) بوزارة الثقافة اليمنية برقم ايداع (537).

الكتاب يعد باكورة للكاتب الجميل وليد علي غالب حيث يستعرض فيه عددا من الشخصيات القيادية مكون من 12 فصلا. تضمن الفصل الاول معلومات شامله عن محافظة الحديده نشاتها وتاريخها وتقسيمها الاداري و معلومات عن المديريات والمعالم التاريخية والسياحيه والاسواق والاودية والجزر.

فيما تضمن الفصول من الثاني حتى العاشر الشخصيات التي تم تناولها في الكتاب وشملت هذه الفصول شخصيات سياسية _ دينيه _ تربويه_ اقتصاديه_اعلاميه_عسكريه_ادبيه وفكريه_ قضائيه _ فنيه ورياضية، وفيما تضمن الفصل الحادي عشر المحافظ خصص الفصل الاخير لمقالات صحفيه للكاتب واخرون وتضمن الفصل الاخير المراجع وشكر للمتعاونين مع المؤلف

واستعرض الكتاب 58 شخصية من الشخصيات الراحلة التي ولدت وعاشت في محافظة الحديدة وكان لها بصمات جلية في هذه المحافظة عروس تهامة والبحر الاحمر واميرة السواحل اليمنية وقبلة الرواد والعشاق والتجار والمبدعين.

حيث استعرض الكاتب تلك الشخصيات وابرز محطاتها ومواقفها وما قدمته لهذه المحافظة الجميلة والرائعة.

يشار بأن الكتاب تضمن مقدمات وكتابات لشخصيات سياسية وادبية بارزة لعل ابرزهم الاستاذ دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراءالذي كتب تقديم الكتاب والاستاذمحمدعياش قحيم محافظ الحديده وكذلك الكاتب الاستاذ / خالد السودي والاستاذ والكاتب المتالق / عبد الله الصعفاني والدكتور رامي حناب والاستاذ عبدالله بورجي فيما تزينت الصفحه الاخيرة بمقال لرجل الاعمال المعروف الوالد الشيخ احمد سالم شماخ

الكاتب في سطور وليد علي غالب محمد ثابت من مواليد الحديدة 1979م، متزوج ولديه ثلاثة اولاد وبنت ، نائب رئيس نقابة الصحفيين بالحديدة خريج ليسانس اعلام من جامعة الحديدة 2018م، عضو مجلس إدارة الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي عضو اتحاد الصحفيين العرب عضو الاتحاد الدولي للصحافة تولى منصب نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة لشؤون الانشطة والاعلام التربوي ونائب مدير عام مكتب التعليم الفني بمحافظة الحديده ووكيل مساعد بوزارة التعليم الفني واسس وتراس تحرير اول صحيفة رياضية في محافظة الحديدة (اخبار الرياضه).

كما أسس وترأس تحرير صحيفة (الساحة) وعمل في عدة صحف محلية وتولى مناصب قيادية في بعض تلك الصحف.