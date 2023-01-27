اتفرج- انت الان تتابع خبر عصام زيد يكشف تفاصيل المشاركة الفلسطينية في مهرجان روتردام السينمائي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد الفنان الفلسطيني عصام وائل زيد، بالمشاركة الفلسطينية المتميزة في الدورة 52 من مهرجان روتردام السينمائى الدولي بهولندا، والذي يقام في الفترة من 25 يناير إلى 5 فبراير، بعد دورتين افتراضيتين أقيتما عبر الانترنت بسبب تداعيات وباء كوفد 19.



وأوضح زيد، أن من ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان، الفيلم الفلسطيني بيت في القدس، من تأليف مؤيد عليان مع رامي موسى عليان، ويشارك في بطولته جوني هاريس، ماركان خوري، سعاد فيريس، مايلي لوك، وشهرزاد ماخول فاريل.



وأضاف الفنان الفلسطيني، أن هذه المشاركة تأتي بعد أيام من فوز العرض المسرحي "الشاطئ الآخر" ممثلا عن دولة فلسطين في مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية في ولاية أدرار بالجزائر، حيث حصل العرض على مجموعة من الجوائز، أبرزها درع خاص تكريما للمشاركة الفاعلة لدولة فلسطين من والي ولاية أدرار الجزائرية.



وثمن عصام زيد، الإنجازات الفنية التي حققها الفن الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني إلا أن ذلك لم يمنع الفنانين من تحقيق إنجازات محلية ودولية.



ونوه بأنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة بفيلمين من نوعية الأفلام التسجيلية والقصيرة، الأول "حياة فلسطيني" والثاني "الرحلة"، حيث يوثق الأول عادات أهالي غزة، فيما يتناول الثاني رحلة مهاجر فلسطيني.