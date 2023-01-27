اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة بخصوص جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو.. “أبوها تجار مخدرات” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، قائمة الترند خلال الساعات الماضية، خاصة وأنها أصبح الآن من أشهر الشخصيات النسائية على مستوى العالم.

بدأت قصة الحب بين جورجينا رودريجيز وكريستيانو رونالدو، من أن كان الدون ينشط في صفوف فريق ريال مدريد نهاية عام 2016.

وكان كريستيانو رونالدو على علاقة بالعديد من الفتيات منهن الشهيرات مثل عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

إلا جورجينا صاحبة أطول العلاقات استمرارية مع كريستيانو رونالدو والتي امتدت إلى 7 سنوات وشهدت إنجابها لأبنائه ماتيو وآلانا مارتينا وإيفا ماريا.

علاقة والد جورجينا بالمخدرات

لكن الجميع أصابه بالصدمة عندما علموا أن والد جورجينا رودريجيز، الذي توفي عام 2019، قد قضى 10 سنوات من عمره في السجن بتهمة الإتجار في المخدرات.

جاء ذلك في مسلسل وثائقي من إنتاج منصة “نتفليكس” الأمريكية بعنوان “أنا جورجينا” والذي حصلت جورجينا مقابله على مبلغ مالي ضخم وينتظر أن يعرض الجزء الثاني منه في مارس/ آذار المقبل ويتوقع أن يتم تصويره في السعودية.

متى سيتزوج كريستيانو من جورجينا؟

في حوار كريستيانو مع الإعلامي بيرس مورجان، أكد على أنه لا يفكر في الزواج في الوقت الحالي، ولكنه يرى أنه سيتزوج جورجينا في المستقبل، مؤكدا على أنها تستحق ذلك.

فيما تحرص جورجينا على دعم كريستيانو رونالدو في المباريات وفي الاحتفالات الخاصة بالجوائز، وتظهر معه في كافة المناسبات وآخرها يوم تقديمه كلاعب في نادي النصر.

من هي جورجينا رودريجيز؟

– ولدت جورجينا رودريجيز في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني عام 1994

– تبلغ من العمر 29 سنة

– ميلاد جورجينا جاء في العاصمة الأرجنتينة، بوينس آيرس، لعائلة ذات أصول إسبانية.

– انتقلت جورجينا في سن صغيرة من الأرجنتين إلى إسبانيا

– بدأت علاقة جورجينا مع كريستيانو رونالدو كانت تعمل في محل “GUCCI” الشهير للملابس