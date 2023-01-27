انت الان تتابع خبر حقيقة اعتزال جورج وسوف الغناء.. السبب هو وفاة نجله تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت فضائية العربية بعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان بعد وفاة نجله وديع جورج وسوف، وهو يعلق للمرة الأولى على اعتزاله الغناء، وجاء في أول تعليق له على وفاة ابنه وكشف المخططات والأعمال الفنية له القادمة.

اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله