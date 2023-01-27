اتفرج- انت الان تتابع خبر في السعودية: مايان السيد تتمدد داخل البانيو بملابس مثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية الشابه مايان السيد، لإنتقادات حادة من قبل المتابعين، بسبب جلسة تصوير وصفت بالجريئة، خضعت لها خلال إقامتها في العاصمة السعودية الرياض، لحضور حفل مهرجان توزيع الجوائز Joy Awards الذي أقيم يوم السبت 21 يناير الجاري.

وظهرت مايان السيد في الصور التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وهي تتمدد داخل البانيو، مرتديه فستان سواريه طويل باللون الأسود، مكشوف الصدر، وشعرها منسدل على كتفيها، ومتزينة بمكياج ناعم زاد من جمالها.

اعتبر الكثير من المتابعين، ان الصور التي نشرتها مايان جريئة ولا تليق بها، ورأى البعض ان البانيو والحمام، مكان غير مناسب لإجراء جلسة تصوير، وفيه تقليد لفنانات اخريات، بينما انتقد البعض فستانها الجريء والمكشوف في مدينة محافظة كالرياض.

ومن بين التعليقات التي أضافها الجمهور على صور مايان: "هي الأماكن خلصت معدش الا الحمام"، "تصوير بالحمام للفت الإنتباه"، "جميلة لكن حركاتك في الصور غير لائقة"، "احترمي المكان المحافظ اللي انت فيه".

وبعد التعليقات الغاضبة التي هاجمها بها الجمهور، اضطرت مايان السيد لحذف الصور عن حسابها في انستغرام، لوضع حد للهجوم الذي تعرضت له.

وعلى صعيد آخر، تشارك مايان السيد في مسلسل «حمد الله على السلامة» إلى جانب كل من الفنانة يسرا، حمد ثروت وشيماء سيف، وغيرهم، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان 2023.