اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر ساعة أحلام التي ارتدتها بسعودي أيدول تشعل المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، ضجة واسعة، بعد ظهورها في أحدث حلقات برنامج المواهب "سعودي أيدول"، وهي ترتدي بمعصمها ساعة باهظة الثمن من موديل Richard Mille RM 037.

وبعد ان تساءل الكثير من الجمهور عن سعر الساعة التي ارتدتها احلام، نشرت بعض الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، تقارير تشير إلى ان سعر الساعة وصل إلى مليوني ريال سعودي، اذ بلغ سعرها على موقع البيع الرسمي $290,700.

وساعة احلام، مصنوعة من ذهب أبيض عيار 18 قيراطا، مع 18 قيراطا مع ترصيع الماس المصنع، ومرصعة بـ25 جوهرة، ومن مواصفاتها انها مقاومة للماء حتى عمق 50 متر، وفيها محرك ذاتي، واحتياطي طاقة لمدة 50 ساعة، ومكونة من سوار من المطاط الأحمر، ومشبك من التيتانيوم قابل للحركة.

وبدورها، أعادت أحلام نشر التقرير الذي تحدث عن سعر ساعتها، وأبدت استغرابها من التركيز عليها، رغم إعجابها الكبير بريتشارد ميل، ونجاحه وطموحه، مؤكدة انه يستحق كل هذا الإهتمام، اذ انه كان موظفاً في رولكس، التي رفضت عرضه للساعات، وبعدها فتح بنفسه أغلى ساعات في العالم.

وعلى صعيد آخر، علقت أحلام على تصدر هاشتاغ #سعودي_آيدول الترند على تويتر في السعودية، وكتبت: "الله الله علينا"، وعبرت عن فخرها بنجاح البرنامج.