اتفرج- انت الان تتابع خبر فنان مصري يكشف تفاصيل غنائه لإسرائيل وعلاقة ياسر عرفات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الفنان المصري مدحت صالح، ضيفا على برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، وتحدث حول الكثير من المواضيع الفنية والشخصية.

وأبرز ما تحدث فيه مدحت صالح، سفره وغنائه في "إسرائيل" مرتين، موضحا ان كلمة السفر إلى اسرائيل مرعبة، لأنه ذهب برفقة عدد كبير من الفنانين من أجل الغناء للفلسطينيين، في حفل افتتاح اول فضائية فلسطينية.

وتابع مدحت قوله: "الناس اللي دمهم خفيف هم اللي بيقولوا أني سافرت اسرائيل ومش ممكن تروح تغني لإسرائيل في مناسبة زي دي".

وأكد الفنان المصري، انه غنى في وجود سها عرفات، وأفطر مع ياسر عرفات، وهذه اثباتات ترد على كل ما يقال حول غنائه لإسرائيل.

وعلى صعيد آخر، أوضح مدحت صالح، السبب وراء رفضه المشاركة في برامج تحكيم المواهب الغنائية، مؤكدا انه يخشى أن يظلم أي موهبة ويحرمه الفرصة ، فهو بحسب رأيه، لا يملك القدرة على كسر خاطر أي شخص، لذلك هناك الكثير من الفنانين الذين يشاركون في لجنة تحكيم هذه البرامج، يملكون القدرة على قول رأيهم بصراحة شديدة.

وشدد على أنه مهما بلغ المقابل المادي للمشاركة كعضو في لجنة برامج المواهب لن يقبل، لأنه لا يحتاج للمال حتى يغير موقفه.