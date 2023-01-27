اتفرج- انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تطالب بمزيد من الحريات في المسلسلات والأفلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت الممثلة المصرية إلهام شاهين بمزيد من الحريات داخل المسلسلات والافلام التي تُقدّم للمشاهدين في جمهورية مصر العربية .



وقالت إلهام شاهين خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والممثلين في جمهورية مصر العربية، إن الصناعة الفنية في مصر لديها العديد من المشكلات مع الرقابة على المصنفات الفنية، لذا تطالب بمزيد من الحريات على الموضوعات.



وأوضحت إلهام شاهين أنها تقصد الحرية المسئولة وليست الحرية المنفلتة.



وأدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.