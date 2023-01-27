اتفرج- انت الان تتابع خبر شيري عادل تكشف المستور حول علاقتها مع طارق صبري : اعرفه من 6 سنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة شيري عادل مجموعة من التفاصيل الجديدة حول علاقتها بزوجها الفنان طارق صبري، وذلك خلال تصريحات لها لبرنامج ” The Insider بالعربي خلال الساعات القليلة الماضية.وأوضحت شيري عادل أن علاقة الصداقة التي كانت بينها وبين الفنان طارق صبري تحولت إلي حب حيث أنهما كانا أصدقاء منذ مشاركتهما في مسلسل “بنات سوبر مان” الذي عرض في شهر رمضان منذ عدد سنوات.

وأشارت الفنانة المصرية أنه علاقة الصداقة بينها وبين زوجها استمرت لمدة 6 سنوات ثم بدأت الحب بينهما، مضيفةً حصل مواقف وحاجات مش هلحق أحكيها لكن الموضوع كان فجأة ومش عارفة أقول لحظة معينة ويمكن محتاجة برنامج كامل عشان أحكي للناس.