اتفرج- انت الان تتابع خبر مني فاروق تفاجئ الشباب بالأسود اللي ملوش زي – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها على خاصية الاسبتوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مطعم رفقة والدتها بمدينة دهب مرتدية من تيشيرت اللون الأسود الجذاب وفوقه ملابس مفتوحه من اللون الرمادي بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.