اتفرج- انت الان تتابع خبر الصورة الأولى للفنان إيساف وعروسته بحفل زفافهم.. ربنا يسعدهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت منذ قليل الإعلامية ايناس عباس، صورة من حفل زفاف الفنان إيساف وعروسته، الذي أقيم اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك.

صورة الفنان إيساف وعروسته بحفل الزفاف

حيث ظهر العريس مع عروسته بإطلاله مميزة، فيما ارتدت العروسة فستان زفاف بتطريزات أنيقة وتسريحة وميكب هادئ وأنيق، بينما ارتدى العريس بدلة سوداء بسيطة.

ويذكر إنه قبل حفل الزفاف بساعات، فقد احتفل العريس بعقد قرانه وزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة ON sport fm، وكشف عن تفاصيل حول حياته الشخصية.

فارق العمر بين إيساف وعروسته

وتحدث من خلال المداخلة عن عروسته، وقال بأن أكثر ما عجبني فيها إنها على حقيقتها وعلى طبيعتها 100%، وكما هي محافظة على الأصول والقيم والمبادئ والاحترام.

وأضاف أنا رحت وجيت ولفيت كتير وعمري ما فكرت في الارتباط، أما عن فارق العمر بينه وبين عروسته ويبلغ 45 عاما، بينما تبلغ عمر العروس 29 عاما، ولم تكن له تجارب ارتباط سابقة، وأيضا لم تخطر فكرة الزواج على باله من قبل.