اتفرج- انت الان تتابع خبر فضيحة بلقيس: تُعري كامل ظهرها وبأحضان نجم معروف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، بعرض أزياء دار فالنتينو الإيطالية لربيع وصيف 2023، خلال أسبوع الموضة في باريس.

وتعرضت بلقيس للكثير من الإنتقاد والهجوم، بعد ظهورها بإطلالات من توقيع دار فالنتينو، مرتدية كنزة صوف عريضة باللون البيج، مفتوحة الظهر، مع تنورة مطرزة، ونسقتها مع حقيبة يد مرصعة بالكريستال، واعتمدت تسريحة شعر كعكة، وتزينت بمكياج صاخب.

ونشرت الفنانة مجموعة من الصور لإطلالتها، عبر خاصية ستوري على حسابها في إنستغرام، وظهرت في احدها، بجانب الممثلة الأمريكية آشلي بارك.

ولم يكن الإنتقاد لبلقيس بسبب إطلالتها مكشوفة الظهر فقط، بل أيضا لاحتضانها المدير الإبداعي بيرباولو بيتشولي أثناء العرض، وجاءت تعليقات المتابعين: "زمان كنتي محتشمة أكثر"، "هذه الحرية والاستقلالية التي تريدينها؟"، "تقبيل واحتضان الرجال المشاهير مو من عاداتنا وتقاليدنا"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن بلقيس قد تصدرت الترند في وقت سابق، بعد ان شاركت في توليفة غنائية، خلال حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم بستاد لوسيل في قطر، إلى جانب عدد من نجوم العالم والعرب.