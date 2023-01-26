انت الان تتابع خبر عمالة بتصغر.. أصالة تبهر جمهورها في أحدث ظهور.. ومتابعيها: قربتي تروحي الروضة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أبهرت المطربة السورية أصالة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها، بعد إطلالتها الأخيرة التي بدت فيها أصغر من عمرها بكثير.حيث نشرت أصالة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأسود، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “كلّ شوي بيصير أحلى وأحلى هالمشروع الوطني السًعودي الفخر اللي بيبيّن المواهب السّعوديّه أصواتهم تربيتهم أخلاقهم لطفهم .. شكراً لكلً من ساهم بإظهار الصوره الحلوه للنّاس الحلوه”.

وقد أبدى المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (متى بتروحي الروضه حق الاطفال؟)، (اصالة الصورة التي أراها انت شابة علي الدوام)، (جمالك جمال مش عادي)، (اصالة كسرت المفهوم التقليدي للطلاق والله انها في كل مرة تلمع وتصغر اكثر من اللي قبلها)، (الناس تكبر وانتِ تصغرين).

حفل أصالة

يُذكر أن الفنانة أصالة تستعد في الوقت الحالي لإحياء حفلها الغنائي الجديد، المقرر تنظيمه في مدينة دبي، يوم 11 فبراير المقبل.