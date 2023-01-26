انت الان تتابع خبر من هي أنوش صاحبة فيديوهات الروتين المنزلي؟.. “كانت بتكسب 1000 دولار شهريا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد ما تمكنت قوات الأمن من القبض على أنوش صاحبة فيديوهات الروتين اليومي، يتسأل جميع المواطنين في مصر، عن من هي أنوش صاحبة فيديوهات الروتين المنزلي؟.

تواجه أنوش صاحبة فيديوهات الروتين اليومي، عدة تهم منها بث فيديوهات فاضحة ومحتوى يتضمن إسقاطات وإيحاءات جنسية.

جاء ذلك بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بنشر الفسق والفجور، ومنها بلاغ المحامي أشرف فرحات، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم “310724 عرائض إلكترونية”.

من هي أنوش؟

– تبلغ من العمر 30 سنة

– اسمها الحقيقي نبوية

– تقيم في حلوان جنوب القاهرة

– أطلقت مؤخرا قناة على يوتيوب تحمل اسم “أنوش”، وذلك لنشر فيديوهات خاصة بها وتحقيق ربح مادي.

القبض على صاحبة فيديوهات الروتين اليومي

أكدت التحقيقات على أن أنوش صاحبة فيديوهات الروتين اليومي، كان تقوم بنشر فيديوهات خلال قيامها بالأعمال المنزلية بملابس فاضحة تظهر فيها أجزاء من جسدها وتقوم بحركات بذيئة وخادشة للحياء، بما يسمى “الروتين المنزلي”.

وتمكنت أنوش من تحقيق ملايين المشاهدات من الفيديوهات الخاصة بها، وكذا تحقيق ألاف الدولارات، حيث كانت تربح حوالي 1000 دولار شهرياً من هذه الفيديوهات.

العقوبة التي تنتظرها أنوش

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء”.