انت الان تتابع خبر ايرادات فيلم شلبي .. مش مكملة ربع مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حلت ايرادات فيلم شلبي في صدارة الإيرادات داخل دور العرض والسينمات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعات القليلة الماضية.ويشارك في الفيلم كلا من كريم محمود عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وروبي، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، ومحمد رضوان، ونانسي صلاح، والطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

ايرادات فيلم شلبي: