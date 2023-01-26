اتفرج- انت الان تتابع خبر كليب محمد رمضان نصابة.. مع ديدن كانون وهذا موعد طرحه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهي محمد رمضان من تصوير كليب أغنيته الجديدة ” نصابة”، بمشاركة نجم الراب الجزائري ديدن كانون، وقام النجم بنشر فيديو من كواليس الأغنية غبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

تم تصوير كليب أغنية ” نصابة” بمنطقة الأهرامات، وذلك للترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية، فمن المقرر أن يطرح رمضان الكليب على قناته الرسمية على اليوتيوب خلال أيام قليلة.

أغنية محمد رمضان الجديدة

أغنية محمد رمضان الجديدة” نصابة” هي من كلمات مصطفي حدوته، والحان محمد يحي، وإنتاج MR1، ونفذته شركة شو ميديا برودكشن ، وإخراج أنيس سيبتي.

https://www.instagram.com/reel/Cn2dIw0I0hj/?igshid=MDJmNzVkMjY=

آخر أعمال محمد رمضان

آخر عمل غنائي قام به النجم محمد رمضان هو كليب أغنية “على وضعنا “، وشارك معه الغناء نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية و محمد عدوية، وقال محمد رمضان عن هذا التعاون” أتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية”.

مسلسل العمدة

يقوم محمد رمضان بتصوير مسلسله الجديد “العمدة” الذى سيعرض في رمضان 2023، حيث يشارك في بطولة العمل زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهري، مجدى بدر، أحمد عبد الله، والعديد من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.